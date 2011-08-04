Європейський суд розгляне справу львівського правозахисника

Київ. 4 серпня. УНІАН. Європейський суд з прав людини прийняв рішення розглянути справу львівського правозахисника Олексія Вєренцова в пріоритетному порядку.

Про це повідомляє Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Олексій Вєренцов отримав три доби адмінарешту за проведення мирної акції під прокуратурою м. Львова та відмовою підкоритися міліціонерам, які вимагали захід припинити. Таке рішення прийняв Галицький районний суд м. Львова, навіть не допустивши в судове засідання адвоката Вєренцова.

Потім стало відомо, що Львівський апеляційний суд теж вважає, що на мирні зібрання потрібен дозвіл влади. Його рішення є остаточним та оскарженню не підлягає.

Українська Гельсінська спілка з прав людини звернулась до Європейського суду з прав людини, вказавши в заяві про очевидне порушення права на мирні зібрання та права на справедливий суд.

УГСПЛ також оприлюднила відкрите звернення, в якому закликає українську владу припинити переслідування правозахисників.