На Львівщині запрацювали «шкільні базари»

Львів. 8 серпня. УНІАН. 8 серпня у районах та містах Львівської області розпочали роботу «шкільні базари», які триватимуть до 1 вересня 2011 року. Про це повідомила заступник начальника головного управління освіти і науки Львівської ОДА Богдана Біляк. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівській ОДА.

Відповідальними за організацію «шкільних базарів» призначено працівників управлінь економіки та розвитку інфраструктури РДА, міськвиконкомів. Для «шкільних базарів» відведено місця у магазинах, ринках.

Шкільні товари реалізуються за цінами товаровиробників у повному асортименті (шкільне приладдя, шкільна форма тощо). У Буському районі на шкільні товари діє знижка від 5 до 10%.

Про проведену роботу з організації «шкільних базарів» райони та міста зобов’язані інформувати головне управління освіти і науки Львівської ОДА до 3 серпня та до 1 вересня 2011 року.