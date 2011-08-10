Цимбалюк привітав з ювілеєм Романа Лубківського

Львів. 10 серпня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк в Палаці Потоцьких привітав з 70-літнім ювілеєм українського письменника, поета, перекладача, критика та журналіста, лауреата Шевченківської премії Романа Лубківського.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

«Не тільки Теребовлянський край, але й все Українство гордиться Вами. Маю за честь вважати Вас своїм учителем» - сказав у вітальному слові голова Львівської облдержадміністрації.

Також Михайло Цимбалюк вручив ювіляру Подяку голови Львівської обласної державної адміністрації та іменний годинник.

Довідка:

Роман Мар’янович Лубківський – поет і перекладач, культуролог, державний і громадський діяч народився 10 серпня 1941 року на Тернопільщині.



Закінчив Львівський держуніверситет ім. І. Франка, філолог. Працював редактором у видавництві, заступником головного редактора журналу «Жовтень» («Дзвін»). 1980 – 1992 рр. – голова Львівської організації Спілки письменників України, член виконавчої ради українського відділення ПЕН-клубу, делегат Установчого з’їзду Руху.



Народний депутат України першого демократичного скликання, член Комісії у закордонних справах. Входив до Народної ради. Ініціатор підняття над Верховною Радою національного прапора України.



З 1992 р. – Надзвичайний і Повноважний Посол України в ЧСФР, потім у Чеській та Словацій Республіці; 1993–1995 рр. – у Чеській Республіці. 1997—2001 рр. – начальник управління культури Львівської облдержадміністрації, професор ЛНУ ім. Івана Франка. З 2006 року – голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.



Лауреат премії ім. Павла Тичини, Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, ім. Максима Рильського, закордонних: ім. Вітезслава Незвала, ім. П. О. Гвєздослава.