101 особа загинула в ДТП з початку року на Львівщині

Львів. 12 серпня. УНІАН. За сім місяців цього року у Львівській області сталося 6 316 ДТП, у тому числі 818 - з потерпілими, під час яких загинуло 101 особа, а ще 1 064 - були травмовані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

За цей період в області за участі дітей сталося 123 ДТП, при яких 8 дітей загинуло та 139 - було травмовано.