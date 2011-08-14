Міжнародна піша проща родин мігрантів від Самбора до Зарваниці

Із 5 по 14 серпня 2011 року, Пасторально-місійний відділ УГКЦ вшосте організовує десятиденну Міжнародну пішу Прощу мігрантів, родин мігрантів від Самбора до Зарваниці, загальною відстанню 240 км.

Вихід прочан 5 серпня із Самбора о 9.30. Розпочинається Проща Святою Літургією о 7.00 від храму ХІ століття Різдва Богородиці у місті Самборі, де з 1727 року зберігається чудотворний образ Самбірської Богородиці. Прихід до Зарваниці у суботу 13 серпня в обідній час.

Орієнтовна програма прощі: 7.30 - Св. Літургія; 8.45 - сніданок біля храму; 9.30 - вихід; 13.30 - молитва у храмі, обід; 15.45 - 16.20 - праця в групах; 16.30 - вихід; 20.00 - молитва у храмі, вечеря, нічліг. Для бажаючих - цілонічні чування в храмі.

Дорогою прочани заходитимуть до всіх храмів. Прощу супроводжуватиме бус, де можна буде отримати першу медичну допомогу, здати багаж. Ночуватимуть прочани по школах та родинах. Харчування організовують парафіяни.

Із собою треба мати: молитовник, вервицю або чотки, плащ-накидку від дощу, спальний мішок або покривало, карімат, змінне взуття та одяг, ложку, миску і горнятко, гроші на повернення та на незаплановані витрати, специфічні медикаменти. Рекомендовано йти в зручному (випробовуваному) взутті.



Організаційний внесок - 50 гривень. Студенти, учні - 25 гривень.

За додатковою інформацією звертатися до:

о.Василь Поточняк - (044) 280 76 91;

о. Ігор Козанкевич - (244) 224 58;

п.Галина Заячкевич (067) 144 24 21

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