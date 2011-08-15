Цимбалюк пропонує включити Львівщину до чемпіонату з ралі

Львів. 15 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк запропонував організаторам чемпіонату України з ралі включити Львівщину до маршруту проведення наступних змагань. Про це він повідомив під час підсумкової прес-конференції після проведення на Прикарпатті та Буковині V етапу чемпіонату України з ралі «Александров-ралі 2011».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Особливістю цьогорічних змагань було те, що ця гонка розглядається як претендент на включення в одну з престижних міжнародних ралійних серій, тому серед гостей були присутні представники вищих структур світового автоспорту.

Почесним гостем змагань був голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк. Він, зокрема, взяв участь в підсумковій прес-конференції, на якій були присутні також голови Івано-Франківської та Чернівецької обласних адміністрацій Михайло Вишиванюк та Михайло Папієв, а також один з ініціаторів проведення змагань, президент Автомобільної Федерації України Євген Червоненко.

Михайло Цимбалюк зазначив, що проведення змагань світового рівня сприятиме подальшому розвитку регіону.

Голова Львівської обласної державної адміністрації взяв участь в церемонії нагородження переможців етапу. Головний приз здобув екіпаж у складі Олександра Салюка-молодшого та штурмана Євгена Червоненка.