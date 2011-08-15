На Львівщині горіла дерев’яна церква XIX ст.

10:10, 15 серпня 2011
Львів
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Пам’ятка архітектури

Львів. 15 серпня. УНІАН У Львівській області загорілася дерев’яна церква Присвятої Богородиці. Інцидент стався 13 серпня у с. Стремінь Сокальського району.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі МНС України, церква була збудована у 1864 році, належала УГКЦ та була пам’яткою архітектури XIX ст. місцевого значення.

На місці події працювало 6 відділень Державної пожежної охорони.

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

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