На Львівщині горіла дерев’яна церква XIX ст.
10:10, 15 серпня 2011Львів
0 0
Пам’ятка архітектури
Львів. 15 серпня. УНІАН У Львівській області загорілася дерев’яна церква Присвятої Богородиці. Інцидент стався 13 серпня у с. Стремінь Сокальського району.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі МНС України, церква була збудована у 1864 році, належала УГКЦ та була пам’яткою архітектури XIX ст. місцевого значення.
На місці події працювало 6 відділень Державної пожежної охорони.
Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter