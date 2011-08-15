Цимбалюк доручив упорядкувати санітарний стан ринків

Львів. 15 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 15 серпня провів робочу зустріч із головним державним санітарним лікарем Львівської області Романом Павлівим.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, під час зустрічі обговорено питання стану оздоровлення дітей області, якості питної води області, а також санітарного стану населених пунктів Львівщини.

Окремо голова Львівської ОДА доручив головному державному санітарному лікарю упорядкувати санітарного стану ринків області.

Нагадаємо, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 12 серпня пройшовся територією Привокзального ринку та доручив упорядкувати стихійну торгівлю на ринку й вирішити інші проблемні питання.

Михайло Цимбалюк повідомив, що найближчим часом проведе зустріч із співвласниками ринку і зобов’яже вирішити усі проблемні питання, зокрема питання санітарної торгівлі м’яса, риби, ковбасних виробів без холодильників, питання збору орендної плати на ринку, влаштування елементарних санітарних умов тощо.