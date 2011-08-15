Троє осіб отруїлося грибами
11:56, 15 серпня 2011Львів
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Дитина в лікарні
Львів. 15 серпня. УНІАН. У Львівській області троє осіб отруїлося грибами. Інцидент стався 14 серпня в селі Львів-Рудно. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.
За повідомленням обласного управління МНС, з підозрою на отруєння грибами в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр в стані середнього ступеня важкості госпіталізували 10-річну дівчинку. Ще дві особи - Наталія В., 1985 року народження та Ігор С., 1961 року народження, що також споживали гриби, від госпіталізації відмовилися.
Як зазначили в МНС, з початку року у Львівській області було зареєстровано 3 випадки отруєння грибами.
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