Львів. 15 серпня. УНІАН. У Львівській області троє осіб отруїлося грибами. Інцидент стався 14 серпня в селі Львів-Рудно. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

За повідомленням обласного управління МНС, з підозрою на отруєння грибами в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр в стані середнього ступеня важкості госпіталізували 10-річну дівчинку. Ще дві особи - Наталія В., 1985 року народження та Ігор С., 1961 року народження, що також споживали гриби, від госпіталізації відмовилися.

Як зазначили в МНС, з початку року у Львівській області було зареєстровано 3 випадки отруєння грибами.