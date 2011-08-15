Цимбалюк зустрівся із послом Фінляндії в Україні
Посла запросили на відкриття євроарени
Львів. 15 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 15 серпня зустрівся із Надзвичайним та Повноважним послом Фінляндії в Україні Крістером Міккелссеном, який завершує свою дипломатичну місію в Україні.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, Михайло Цимбалюк висловив велику вдячність Крістеру Міккелссону за підтримку України та Львівщини зокрема на міжнародному рівні і висловив сподівання, що проекти, які успішно реалізуються між обома сторонами, й надалі будуть активно розвиватись.
Також Михайло Цимбалюк розповів про хід підготовки області до проведення Чемпіонату Європи із футболу 2012 року та запросив Посла на відкриття стадіону, аеровокзалу та злітно-посадкової смуги, а також безпосередньо на саме футбольне свято.
Свою чергою Надзвичайний та Повноважний посол Фінляндії в Україні наголосив, що завжди із теплом згадуватиме Україну та Львівщину зокрема й подарував Михайлові Цимбалюку перший примірник аполітичної книги молодої фінської журналістки «У них щось негаразд із головою, у тих росіян».
Посол Фінляндії в Україні наголосив, що й надалі із великою приємністю відвідуватиме Львівщину.