Цимбалюк зустрівся із послом Фінляндії в Україні

Львів. 15 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 15 серпня зустрівся із Надзвичайним та Повноважним послом Фінляндії в Україні Крістером Міккелссеном, який завершує свою дипломатичну місію в Україні.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, Михайло Цимбалюк висловив велику вдячність Крістеру Міккелссону за підтримку України та Львівщини зокрема на міжнародному рівні і висловив сподівання, що проекти, які успішно реалізуються між обома сторонами, й надалі будуть активно розвиватись.

Також Михайло Цимбалюк розповів про хід підготовки області до проведення Чемпіонату Європи із футболу 2012 року та запросив Посла на відкриття стадіону, аеровокзалу та злітно-посадкової смуги, а також безпосередньо на саме футбольне свято.

Свою чергою Надзвичайний та Повноважний посол Фінляндії в Україні наголосив, що завжди із теплом згадуватиме Україну та Львівщину зокрема й подарував Михайлові Цимбалюку перший примірник аполітичної книги молодої фінської журналістки «У них щось негаразд із головою, у тих росіян».

Посол Фінляндії в Україні наголосив, що й надалі із великою приємністю відвідуватиме Львівщину.