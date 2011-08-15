У Львівській ОДА проведуть нараду щодо довгобудів

Львів. 15 серпня. УНІАН. У Львівській ОДА відбудеться селекторна нарада з головами районних державних адміністрацій щодо об’єктів незавершеного будівництва. Про це під час селекторної наради, яка відбулася під керівництвом голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка, повідомив заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, передбачено, що голови районних державних адміністрацій повинні визначити 5 найнеобхідніших для добудови об’єктів у своєму районі. Також кожен голова повинен визначити перелік довгобудів, які станом на сьогодні з точки зору перспективи розвитку району добудовувати недоцільно.

Нагадаємо, на Львівщині на 1 липня цього року сума незавершених об’єктів будівництва становить 51 925, 902 тис. грн.

На 2011 рік згідно "Програми капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2011 рік", рішення ЛОР від 19 травня 2011 року виділено 5433,1 тис. грн. по об’єктах, де УКБ ЛОДА виконує функції замовника, а субвенції із державного бюджету – 28 млн. грн.