Термінал львівського аеропорту готовий на 65%

Львів. 15 серпня. УНІАН. Нова злітно-посадкова смуга Міжнародного аеропорту «Львів» побудована на 49%, пасажирський термінал готовий на 65%, а зовнішні інженерні мережі – на 13%. Про це повідомили в Нацагентстві Євро (Укрєвроінфрапроект).

У новому терміналі вже виконані всі будівельно-монтажні роботи. Наразі будівельники проводять монтаж панорамних ліфтів та ескалаторів, вентиляційного та електричного обладнання, а також систем протипожежної безпеки.

Поряд з цим, на злітно-посадковій смузі влаштовують конструктив і узбіччя руліжних доріжок першого пускового комплексу. Його мають увести в роботу 24 серпня. На будівництві нового аеровокзалу львівського аеропорту працюють 334 чоловік і 103 одиниці техніки.

Окрім того, зараз на зовнішніх інженерних мережах продовжуються роботи з будівництва ліній електропередач 110 кВ, теплових мереж, зовнішніх мереж водопроводу вздовж вул. Любінської та Ряшівської.

Інформаційний центр «Україна-2012»