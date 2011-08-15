Цимбалюк ознайомився із будівництвом євроарени

Львів. 15 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів виїзну нараду на місце будівництва нового аеровокзалу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» та стадіону в межах підготовки до Єво-2012. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Михайло Цимбалюк ознайомився із ходом проведення ремонтних робіт на стадіоні і наголосив, що темпи будівництва об’єкту за декілька днів пришвидшилися, тому зауважень до будівництва немає.

Будівельники, які працюють на місці будівництва стадіону, також повідомили голову ОДА, що у них немає жодних претензій до представників «Укрзалізниці» щодо постачання будівельних матеріалів. На стадіоні уже змонтована котельня і завершується дренаж футбольного поля.

Михайло Цимбалюк також привітав будівельників із їх професійним святом – Днем будівельника й кращим із них вручив Почесні грамоти та іменні годинники голови облдержадміністрації, проте зауважив, що будівництво об’єктів до Євро-2012 у Львові – це заслуга усіх будівельників, які працюють на цих об’єктах.

Голова облдержадміністрації принагідно зауважив, що у 2011 році будівельна галузь області загалом показала кращі показники, аніж у 2010 році.