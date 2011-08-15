Цимбалюка запросили на фестиваль в Олесько

Львів. 15 серпня. УНІАН. Голова Буської РДА Володимир Сай запросив голову Львівської ОДА Михайла Цимбалюка на святкування ІІ Мистецького етнофестивалю «Олеський замок-2011». Про це голова РДА повідомив під час особистої зустрічі із губернатором Львівщини 15 серпня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, етнофестиваль «Олеський замок 2011» відбудеться 27-28 серпня в смт. Олесько біля підніжжя Олеського замку.

У програмі святкування заплановано виступи аматорських колективів Надбужжя та гостей фестивалю, виставка-продаж виробів народно-ужиткового мистецтва, культурно-мистецька презентація сільських та селищних рад.