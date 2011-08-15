У Львові обрано сім’ю для проморолика УЄФА

Львів. 15 серпня. УНІАН. У конкурсі на кращу львівську сім’ю для промоційного ролика УЄФА перемогла родина Манзель. Так, як і передбачалось умовами конкурсу переможця обирали із п’ятірки лідерів, які набрали найбільше голосів на сайті www.VisitLviv.net.

Для нас було важливо знайти доброзичливу та справжню у своїх почуттях родину, яка гармонійно виглядатиме у кадрі. На нашу думку, сім’я Манзель – справедливо отримала право взяти участь у промоційному відео УЄФА про Львів, - розповіла дизайнер та член журі Роксолана Богуцька.

Короткометражний промоційний фільм зніматиме професійна телевізійна команда УЄФА. Відео буде представлене 2 грудня 2011 року під час жеребкування фінальної частини, а згодом – транслюватиметься аж до початку Турніру на каналах, які є партнерами УЄФА.

Нагадаємо, що для участі у конкурсі сім‘ї повинні були надіслати 2 фотографії своєї сім’ї та контактні дані info@visitlviv.net до 13 серпня 2011 року. Взяти участь у конкурсі було запрошено пари з двома і більше дітьми віком від 3 до 15 років.

Участь у конкурсі взяло 28 сімей.

До п’ятірки лідерів увійшли родини: Сивуляк, Гінка, Лебедь, Манзель та Лесюк.