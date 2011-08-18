Цимбалюк: Платіні буде задоволений відвідинами Львівщини

Львів. 18 серпня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель Платіні отримає задоволення від відвідин Львівської області в рамках підготовки до Євро-2012. Про це під час прес-конференції в Києві заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

"Я переконаний, що після останніх відвідин України та Львівщини у нього було позитивне враження, тому що вдалось зробити прорив у підготовці інфраструктури, зокрема, доріг", - зазначив Михайло Цимбалюк.

За словами голови Львівської ОДА, у жовтні цього року в області завершиться капітальний ремонт трьох доріг, які раніше були лише напрямками – це дороги Львів - Рава-Руська, Львів - Краківець та Львів - Шегині, які ведуть до українсько-польського кордону.

"Окрім того, ми до цього часу завершимо реконструкцію цих переходів. У першу чергу, Шегині, Рава-Руська та Краківець", - додав М.Цимбалюк.

Нагадаємо, 26-27 вересня Мішель Платіні має відвідати приймаючі міста та оглянути головні об’єкти інфраструктури.