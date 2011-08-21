Цимбалюк привітав кардинала Мар’яна Яворського з ювілеєм

Львів. 21 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав Архієпископа-емерита Львівського римсько-католицької церкви кардинала Мар’яна Яворського з нагоди 85-річчя від дня народження. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Сердечно вітаю Вас з нагоди 85-річчя від дня народження. Прийміть щире засвідчення, що Ваш особистий високий духовний авторитет, вірність християнським ідеалам є зразком самовідданого служіння Церкві Христовій.

У цей ювілейний день бажаю Вам міцного здоров’я, Божих ласк, любові та поваги від духовенства і мирян церкви», – зазначено в привітанні голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.

Окрім цього, з нагоди уродин Мар'яна Яворського привітав Президент України Віктор Янукович.

Мар'ян Яворський - ректор Папської теологічної академії у Кракові (Польща). Кардинал, 44-ий архієпископ-митрополит Львівський латинського обряду і перший кардинал серед латинських Львівських архієпископів, президент Конференції римо-католицьких єпископів України.