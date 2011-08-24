Цимбалюк: День Незалежності святкує вся Україна

Львів. 24 серпня. УНІАН. Сьогодні за участі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка відбулося покладання квітів до пам’ятників В’ячеславу Чорноволу, Михайлові Грушевському та Тарасові Шевченку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час урочистостей наголосив, що 20-у річницю Незалежності України святкують у кожному населеному пункті Львівщини і загалом святкує вся Україна.

Михайло Цимбалюк також додав: «Мені приємно, що на святкування до Львівщини прибуло багато гостей. В місті та області є багато різноманітних заходів. Ми зробили все можливе, щоб святкування 20-ї річниці Незалежності України запам’яталося всім і кожному».