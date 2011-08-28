У Нагуєвичах депутата облради Фаріон не впізнали міліціонери
Тому не відразу пустили на сцену
Львів. 28 серпня. УНІАН. Сьогодні, під час виходу депутата Львівської обласної ради Ірини Фаріон на сцену для виступу на урочистостях з нагоди 155-ї річниці від дня народження Івана Франка у селі Нагуєвичі трапився прикрий інцидент - двоє чоловіків у цивільному намагались її зупинити.
Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, після з’ясування усіх обставин встановлено, що охорону громадського порядку під час вказаних заходів проводили працівники міліції Львівщини, які несли службу як службовій формі одягу так і в цивільному.
„Програмою заходу не було передбачено виступ депутата з якою трапився інцидент. Працівники міліції котрі намагались зупинити дану особу не знали її в обличчя. Відразу як їм було повідомлено, що це депутат обласної ради, жінку було пропущено для виступу”, - повідомляє СЗГ ГУ МВС України у Львівській області.