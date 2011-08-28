У Нагуєвичах депутата облради Фаріон не впізнали міліціонери

Львів. 28 серпня. УНІАН. Сьогодні, під час виходу депутата Львівської обласної ради Ірини Фаріон на сцену для виступу на урочистостях з нагоди 155-ї річниці від дня народження Івана Франка у селі Нагуєвичі трапився прикрий інцидент - двоє чоловіків у цивільному намагались її зупинити.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, після з’ясування усіх обставин встановлено, що охорону громадського порядку під час вказаних заходів проводили працівники міліції Львівщини, які несли службу як службовій формі одягу так і в цивільному.

„Програмою заходу не було передбачено виступ депутата з якою трапився інцидент. Працівники міліції котрі намагались зупинити дану особу не знали її в обличчя. Відразу як їм було повідомлено, що це депутат обласної ради, жінку було пропущено для виступу”, - повідомляє СЗГ ГУ МВС України у Львівській області.