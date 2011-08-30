На Львівщині завершено збір ранніх зернових

Львів. 30 серпня. УНІАН. У Львівській області завершено збір ранніх зернових та зернобобових культур. Про це повідомив начальник відділу організації виробництва, маркетингу продукції рослинництва управління агропромислового розвитку Львівської ОДА Іван Журик.

Зібрано 213,6 тис. га або 100% до прогнозу ранніх зернових і зернобобових культур, намолочено 717,8 тис. тонн, при урожайності 33,6 ц/га.

Завершено збирання ріпаку озимого. Обмолочено – 32,8 тис. га, при урожайності – 23,5 ц/га, намолочено – 77,1 тис. тонн.

На завершальному етапі збір ріпаку ярого.

Розпочато збір пізніх зернових культур, а саме: гречки, кукурудзи, вики та квасолі.

Окрім того, триває підготовка до посіву озимих культур під урожай 2012 року.