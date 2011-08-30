У Львові зафіксовано 69 «розшукових» ДТП

Львів. 30 серпня. УНІАН. У Львові за сім місяців цього року зафіксовано 69 ДТП, з місць скоєння яких водії втекли та в яких травмовано 71 особа, а загинула – 1. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

За повідомленням ДАІ, лише одна з таких пригод залишається не розкритою.

ДАІшники нагадують, що відповідно до п. 2.10 Правил дорожнього руху водій транспортного засобу зобов’язаний у разі причетності до ДТП негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди (за залишення місця ДТП водій притягується до адміністративної, а при певних обставинах і до кримінальної відповідальності).

