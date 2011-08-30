Цимбалюк їде в райони

Львів. 30 серпня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк здійснить робочу поїздку в Пустомитівський і Городоцький райони. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Заплановано, що губернатор візьме участь у педагогічній конференції в Пустомитах та урочистому відкритті Зимноводівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 і вручить відзнаки Президента України – ювілейної медалі «20 років незалежності України».

Окрім цього, в Городку голова Львівської ОДА ознайомиться із станом будівництва другої черги Городоцької загальноосвітньої школи № 5 І-ІІІ ступенів.