Цимбалюк провів нараду з питань формування бюджету на 2012 рік

Львів. 30 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів нараду з питань формування проекту бюджету на 2012 рік.

Начальник головного фінансового управління облдержадміністрації Олег Демків проінформував, що Львівській області вже доведені розрахункові показники Міністерства фінансів на 2012 рік, які опрацьовано і зауваження та пропозиції до них направлено Міністерству фінансів України.

Нагадаємо, 25 серпня відбулась зустріч голови обласної державної адміністрації з Міністром фінансів України, на якій обговорювались проблемні питання області, які необхідно вирішити в поточному році та при формування проекту бюджету на наступний рік.

Також найближчим часом при Президентові України планується провести засідання Ради регіонів, на якому розглядатимуться питання підготовки проекту бюджету на 2012 рік.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня поточного року повинен завершити роботу із формування проекту бюджету та прийняти постанову про схвалення проекту закону про Державний бюджет України на 2012 рік для подальшої передачі Верховній Раді та Президенту України.

Враховуючи стислі терміни опрацювання розрахункових показників бюджету, головному фінансовому управлінню та галузевим управлінням облдержадміністрації доручено впродовж найближчих двох тижнів (до 10 вересня п.р.) опрацювати у Міністерстві фінансів України, відповідних галузевих міністерствах показники бюджету Львівщини на 2012 рік та домогтися найбільш сприятливих умов для області.