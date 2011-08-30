У Львові освітяни провели конференцію

Львів. 30 серпня. УНІАН. 29 серпня у Львові відбулася обласна конференція працівників освіти Львівщини. Про це повідомила заступник начальника головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації Богдана Біляк.

В обласній серпневій конференції взяли участь заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Стефанишин, голова депутатської комісії з питань освіти і науки Львівської обласної ради Юрій Підлісний, заступник голови Львівської міської ради Михайло Косів, голова Львівської обласної ради профспілки працівників освіти і науки М. Яцейко.

Темою серпневої конференції стали результати розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2010-2011 навчальному році та визначення завдань на 2011-2012 навчальний рік.

З доповіддю про досягнення в галузі освіти за 2010-2011 навчальний рік та перспективи розвитку освітньої галузі на 2011-2012 навчальний рік виступив начальник головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації Михайло Брегін.

На обласній серпневій конференції обрано делегатів на ІІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти, який відбудеться 28 жовтня 2011 року у м.Києві.