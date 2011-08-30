Цимбалюк: Будівництво дитсадка в Зимній Воді завершать у вересні

Львів. 30 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, під час робочої поїздки в Пустомитівський район, оглянув будівництво дошкільного навчального закладу в селищі Зимна Вода. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк оглянув приміщення, доручив облаштувати прилеглу територію, інфраструктуру, забезпечити дошкільнят всіма необхідними засобами гігієни.

Голова Львівської облдержадміністрації також зазначив, що дошкільний навчальний заклад буде здано в експлуатацію до кінця вересня цього року.