Цимбалюк: Будівництво дитсадка в Зимній Воді завершать у вересні
17:20, 30 серпня 2011Львів
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Робоча поїздка губернатора
Львів. 30 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, під час робочої поїздки в Пустомитівський район, оглянув будівництво дошкільного навчального закладу в селищі Зимна Вода. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Михайло Цимбалюк оглянув приміщення, доручив облаштувати прилеглу територію, інфраструктуру, забезпечити дошкільнят всіма необхідними засобами гігієни.
Голова Львівської облдержадміністрації також зазначив, що дошкільний навчальний заклад буде здано в експлуатацію до кінця вересня цього року.
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