Цимбалюк взяв участь у конференції освітян

Львів. 30 серпня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, в рамках робочої поїздки в Пустомитівський район, взяв участь у серпневій педагогічній конференції, яка відбулася в приміщенні Лапаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня.

Михайло Цимбалюк привітав вчителів району із 20-ю річницею Незалежності України та з майбутнім Днем знань. «Я маю високу честь сьогодні спілкуватись з основою нації, тими людьми, які виконують найважливіше: виховують наше майбутнє покоління», - сказав у вітальному слові М. Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА побажав і надалі залишатися вірними своїй професії і наголосив, що держава приділяє велику увагу освітній галузі, а влада області робить все можливе, щоб люди зрозуміли, що школа – це основа для отримання знань, а професія вчителя має бути завжди в авторитеті.

У Пустомитівському районі за 20 років незалежності здано в експлуатацію 11 нових шкіл, ще 7 – будуються. Тому інші райони мають брати приклад у цьому.

Голова Львівської облдержадміністрації також повідомив, що за кошти уряду цього року у районі збудовано 2 школи та 1 дошкільний заклад. У 2011 році на недобудовані об’єкти державою виділено 10 млн грн, а наступного року буде виділено понад 20 млн грн.

Михайло Цимбалюк також подякував педагогам Пустомитівщини за усі починання у галузі і додав, що Пустомитівський район цього літа оздоровив найбільшу кількість дітей у області.

Голова Львівської облдержадміністрації також оглянув у приміщенні Лапаївської школи квіткову виставку, яка була приурочена до 20-ї річниці Незалежності України та вручив відзнаки Президента України – ювілейні медалі «20 років Незалежності України», а також передав шкільне приладдя для дітей сім’ям, які виховали чотири і більше дитини.