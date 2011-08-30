Колесніков: Львову виділено 180 млн. грн. на дороги

Львів. 30 серпня. УНІАН. Кабінет Міністрів України вже виділив 180 млн. грн. на ремонт доріг Львова. Про це під час брифінгу заявив журналістам віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков.

Нагадаємо, перебуваючи з робочим візитом у Києві 16 серпня, голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк домовився з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим про виділення додаткових 250 млн. грн. на ремонт доріг Львова.

"70 млн. грн. ще буде виділено у найближчому часі", – зазначив Борис Колесніков.