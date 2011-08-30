Стадіон у Львові відкриють через 60 днів - Колесніков

Львів. 30 серпня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков спільно із головою Львівської ОДА Михайло Цимбалюк та міський голова Львова Андрій Садовий оглянули хід будівництва стадіону та провели робочу нараду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, особлива увага під час робочого візиту Бориса Колеснікова приділялася облаштуванню інфраструктури навколо стадіону, завершенню будівельних робіт та організаційним питанням відкриття стадіону.

Борис Колесніков під час спілкування з журналістами зазначив, що до відкриття Львівської футбольної арени залишилося рівно 60 днів, роботи ще багато, графік жорсткий, але всі роботи будуть виконані вчасно.

Віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України також наголосив, що у Львові буде один із кращих стадіонів до Євро-2012 і львів’янам ніколи не буде соромно за свій стадіон, яка б футбольна команда не приїжджала грати на ньому, а львів’яни уже повинні готуватися до урочистого відкриття стадіону.

Борис Колесніков також зазначив, що управління стадіоном здійснюватиме державний концерн «Арена-Україна».