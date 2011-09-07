Цимбалюк у Польщі розповість про ревіталізацію

Львів. 7 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк візьме участь у XXІ Економічному форумі, який проходитиме з 7 до 9 вересня у місті Криниця (Республіка Польща).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА, в межах XXІ Економічного форуму запланована участь Михайла Цимбалюка у Карпатській конференції, на якій буде презентовано Карпатську Конвенцію.

Також Михайло Цимбалюк візьме участь на V Форумі регіонів, який пройде в рамках Економічного форуму в місті Мушина. В межах Форуму регіонів передбачено виступ голови Львівської ОДА на тему: «Ревіталізація – шанс на оживлення міст та регіонів».

Нагадаємо, тема XXI Економічного форуму, який організовує Інститут Східноєвропейських досліджень, - "Європейські дилеми: партнерство чи суперництво?".

Організатори очікують близько двох тисяч учасників із Європи, Азії, США та країн Близького Сходу.