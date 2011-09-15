У Львові пройде чемпіонат України з кільцевих автогонок

Львів. 15 вересня. УНІАН. 23-25 вересня за сприяння Львівської обласної державної адміністрації, Галицький автомобільний клуб проведе V етап чемпіонату України з кільцевих автогонок «RENAULT XII Гран-Прі Львова». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Кільцеві автогонки присвячені 20-ій річниці Незалежності України та 80-ій річниці з дня проведення перших міжнародних кільцевих перегонів у Львові.

У змаганнях візьмуть участь понад 30 пілотів з різних міст України: Києва, Дніпропетровська, Сімферополя, Одеси, Харкова, Львова, Івано-Франківська, Луцька, Ужгорода.

100 років тому у Львові був створений один з перших в Україні клубів – Галицький клуб автомобілістів. Цей клуб завоював популярність не лише у містах Галичини, але й у Кракові та інших польських містах.

У 2011 році виповнюється 80 років з дня проведення в м. Львові перших міжнародних кільцевих автоперегонів «Гран – Прі Львова», в яких приймали участь гоночні та спортивні автомобілі.