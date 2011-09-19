Офіційний курс валют на 19 вересня
09:00, 19 вересня 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 19 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.3300 (на 16 вересня – 797.3300). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1097.1261 (на 16 вересня – 1099.9167)
10 RUB – 2.6114 (на 16 вересня – 2.6138)
100 PLN – 252.5322 (на 16 вересня – 252.6511).
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