Офіційний курс валют на 19 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 19 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.3300 (на 16 вересня – 797.3300). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1097.1261 (на 16 вересня – 1099.9167) 10 RUB – 2.6114 (на 16 вересня – 2.6138) 100 PLN – 252.5322 (на 16 вересня – 252.6511).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter