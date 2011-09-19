У ресторані застрелили чоловіка
09:58, 19 вересня 2011Львів
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Інцидент на Львівщині
Львів. 19 вересня. УНІАН. У Львівській області в ресторані застрелили 28-річного чоловіка. Інцидент стався 16 вересня у літньому саду одного з ресторанів у Дрогобичі.
Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
На місці події правоохоронці встановили, що близько 22.00 невідома особа здійснила два постріли у ділянку голови постраждалому. Від отриманих поранень він помер на місці події до приїзду медиків.
Ведеться слідство.
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