У ресторані застрелили чоловіка

Львів. 19 вересня. УНІАН. У Львівській області в ресторані застрелили 28-річного чоловіка. Інцидент стався 16 вересня у літньому саду одного з ресторанів у Дрогобичі.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

На місці події правоохоронці встановили, що близько 22.00 невідома особа здійснила два постріли у ділянку голови постраждалому. Від отриманих поранень він помер на місці події до приїзду медиків.

Ведеться слідство.