Глава УГКЦ благословив новий навчальний рік в УКУ

Львів. 19 вересня. УНІАН. Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) запросив голову Львівської ОДА Михайла Цимбалюка взяти участь у святковій Архієрейській Божественній літургії з нагоди початку навчального року в УКУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Нехай Мати Божа буде учителькою та провидицею не тільки на цей навчальний рік, але й на все життя», - зазначив Святослав (Шевчук).

Також сьогодні Глава УГКЦ вперше офіційно відвідав Український католицький університет, оскільки він є Великим Канцлером УКУ.

Участь у святковій літургії також беруть голова Львівської обласної ради Олег Панькевич та екс-голова Львівської ОДА Микола Кміть.