Глава УГКЦ благословив новий навчальний рік в УКУ
12:26, 19 вересня 2011Львів
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Присутній голова Львівської ОДА
Львів. 19 вересня. УНІАН. Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) запросив голову Львівської ОДА Михайла Цимбалюка взяти участь у святковій Архієрейській Божественній літургії з нагоди початку навчального року в УКУ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«Нехай Мати Божа буде учителькою та провидицею не тільки на цей навчальний рік, але й на все життя», - зазначив Святослав (Шевчук).
Також сьогодні Глава УГКЦ вперше офіційно відвідав Український католицький університет, оскільки він є Великим Канцлером УКУ.
Участь у святковій літургії також беруть голова Львівської обласної ради Олег Панькевич та екс-голова Львівської ОДА Микола Кміть.
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