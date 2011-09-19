Виїзна нарада голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка з питань підготовки до Євро-2012
13:15, 19 вересня 2011Львів
0 0
Виїзд о 13:15 від Львівської ОДА, вул. Винниченка, 18
Обговорюватимуться питання зовнішнього електропостачання Львівського аеропорту, дотримання графіку будівельних робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги до досягнення довжини реконструйованої смуги 2000 м; виконання робіт з реконструкції площі перед існуючим аеровокзалом, а також питання зовнішнього електрозабезпечення стадіону вул. Стрийська-кільцева дорога; дотримання графіків будівництва стадіону по вул. Стрийській – кільцевій дорозі та інфраструктура до нього
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter