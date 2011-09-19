Виїзна нарада голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка з питань підготовки до Євро-2012

Виїзд о 13:15 від Львівської ОДА, вул. Винниченка, 18

Обговорюватимуться питання зовнішнього електропостачання Львівського аеропорту, дотримання графіку будівельних робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги до досягнення довжини реконструйованої смуги 2000 м; виконання робіт з реконструкції площі перед існуючим аеровокзалом, а також питання зовнішнього електрозабезпечення стадіону вул. Стрийська-кільцева дорога; дотримання графіків будівництва стадіону по вул. Стрийській – кільцевій дорозі та інфраструктура до нього