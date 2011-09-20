Офіційний курс валют на 20 вересня
09:26, 20 вересня 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 20 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.3700 (на 19 вересня – 797.3300). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1087.6924 (на 19 вересня – 1097.1261)
10 RUB – 2.5832 (на 19 вересня – 2.6114)
100 PLN – 249.2135 (на 19 вересня – 252.5322).
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