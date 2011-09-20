Стадіон до Євро-2012 у Львові готовий на 81%

Львів. 20 вересня. УНІАН. На 15 вересня загальна готовність стадіону до Євро-2012 становить 81%. Про це УНІАН повідомили у ДП «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Як йдеться в повідомлені, вже завершено спорудження каркасу адміністративного корпусу, зовнішніх стін та стін ліфтових шахт. На всіх ярусах споруди вже влаштовані внутрішні перегородки та виконані штукатурні роботи, ведуться роботи з влаштування конструкцій підлоги, оздоблювальних робіт, монтажу ліфтів та прокладання мереж. Також вже завершено влаштування системи дренажів та систем підігріву футбольного поля, на 97% змонтовано систему поливу та розпочато влаштування основи з піску, а також придбано 66% обладнання.

До кінця вересня планується виконати на 100% роботи з встановлення павільйонів, фасадних робіт адміністративного корпусу та футбольного поля.

«Роботи ведуться згідно з графіком. До 15 жовтня будуть завершені всі будівельно-монтажні роботи, а вже до 28 жовтня стадіон буде готовий», - зазначив в.о. директора державного підприємства «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро-2012 у м. Львові» Володимир Карп’як.

Зазначимо, що будівельні роботи із спорудження стадіону для проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року було розпочато 20 січня 2009 року. Перший матч на новому стадіоні мають зіграти 15 листопада збірні України й Австрії.