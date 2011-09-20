ДАІ Львова шукає водія, який збив пішохода

Львів. 20 вересня. УНІАН. У Львові на перехресті вулиці Князя Романа – площі Галицької невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, не вибрав безпечної швидкості руху, порушив правила проїзду регульованого пішохідного переходу та скоїв наїзд на пішохода, 54-річного львів’янина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у І травматологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Водій автомобіля з місця ДТП втік.

Свідків цієї аварії ДАІ закликає зголошуватися за номерами телефонів: 234 09 32 або 102.