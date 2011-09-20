Водій легковика збив жінку з дитячим візком

Львів. 20 вересня. УНІАН. У Львові на перехресті вулиць І. Франка-Богомольця 67-річний водій автомобіля «Хюндай Акцент» не вибрав безпечної швидкості руху та скоїв наїзд на 22-річну жінку, яка везла дитячий візок із дитиною (24.10.2010 року народження).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Унаслідок автонаїзду жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканиннг лівого стегна та після огляду лікарями була відпущена додому.

За даним фактом ДТП триває перевірка.