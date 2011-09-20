Водій легковика збив жінку з дитячим візком
11:38, 20 вересня 2011Львів
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Ведеться слідство
Львів. 20 вересня. УНІАН. У Львові на перехресті вулиць І. Франка-Богомольця 67-річний водій автомобіля «Хюндай Акцент» не вибрав безпечної швидкості руху та скоїв наїзд на 22-річну жінку, яка везла дитячий візок із дитиною (24.10.2010 року народження).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.
Унаслідок автонаїзду жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканиннг лівого стегна та після огляду лікарями була відпущена додому.
За даним фактом ДТП триває перевірка.
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