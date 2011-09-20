Цимбалюк завтра їде в райони
18:36, 20 вересня 2011Львів
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Візьме участь у віче
Львів. 20 вересня. УНІАН. Завтра, 21 вересня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк здійснить робочий візит в Миколаївський та Дрогобицький райони. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Заплановано, що Цимбалюк вручить нагороди матерям-героїням м. Миколаєва та с. Гірське.
Окрім цього, губернатор візьме участь в урочистому віче з нагоди міста Дрогобича та вручить нагороди матерям-героїням Дрогобича.
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