Цимбалюк завтра їде в райони

Львів. 20 вересня. УНІАН. Завтра, 21 вересня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк здійснить робочий візит в Миколаївський та Дрогобицький райони. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Заплановано, що Цимбалюк вручить нагороди матерям-героїням м. Миколаєва та с. Гірське.

Окрім цього, губернатор візьме участь в урочистому віче з нагоди міста Дрогобича та вручить нагороди матерям-героїням Дрогобича.