Офіційний курс валют на 23 вересня
10:26, 23 вересня 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 23 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.3700 (на 22 вересня – 797.3700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1072.3032 (на 22 вересня – 1087.2937)
10 RUB – 2.4988 (на 22 вересня – 2.5384)
100 PLN – 239.0173 (на 22 вересня – 245.2561).
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