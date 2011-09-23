Офіційний курс валют на 23 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 23 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.3700 (на 22 вересня – 797.3700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1072.3032 (на 22 вересня – 1087.2937) 10 RUB – 2.4988 (на 22 вересня – 2.5384) 100 PLN – 239.0173 (на 22 вересня – 245.2561).

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