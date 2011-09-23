У Львові готуються до візиту Мішеля Платіні

Львів. 23 вересня. УНІАН. 22 вересня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк спільно з міським головою Львова Андрієм Садовим провели виїзну нараду щодо підготовки візиту делегації керівництва Союзу європейських футбольних асоціацій на чолі з Президентом УЄФА Мішелем Платіні, яка перебуватиме у Львові 26 вересня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час наради обговорено найважливіші організаційні моменти підготовки візиту, зокрема питання синхронного перекладу на англійську мову, облагородження території аеродрому та стадіону, а також питання, пов’язані із проведенням конференції та брифінгу для журналістів безпосередньо на території стадіону, забезпечення транспортом членів делегації тощо.

Нагадаємо, 26-27 вересня в Україні з робочим візитом перебуватиме делегація керівництва Союзу європейських футбольних асоціацій на чолі з Президентом УЄФА Мішелем Платіні. До складу делегації увійдуть генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно, виконавчий директор UEFA Events S.A. Мартін Каллен.

Делегацію в Україні супроводжуватимуть віце-премєр-міністр України Борис Колесніков, президент Федерації футболу України Григорій Суркіс, директор турніру в Україні Маркіян Лубківський та голова Національного агентства з питань підготовки та проведення Євро-2012 в Україні Володимир Ковалевський.

Під час візиту Президент УЄФА огляне головні об’єкти інфраструктури та проведе наради з відповідальними за підготовку до чемпіонату у всіх містах-господарях турніру.