Львів. 23 вересня. УНІАН. 25 вересня в Музеї народної архітектури та побуту «Шевченківський гай» у Львові відбудеться «Свято ремесел – 2011».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На обійстях старовинних сільських садиб Бойківщини, Лемківщини та Гуцульщини можна буде побачити експонати декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, ткацтво, різьба по дереву, ковальство, плетення з соломи та лози, кераміка, бісер, вироби зі скла, живопис), майстер-класи з відповідних видів народного мистецтва та скуштувати страви традиційної української кухні, приготовані студентами та викладачами навчальних закладів кулінарного профілю.

«Свято ремесел» сприяє збереженню національно-етнічних, культурно-естетичних цінностей, пізнанню величі народно-традиційної культури, глибинного розкриття змісту народних промислів і ремесел, а також свідчить про тісний зв'язок та вплив старовинного побуту західного регіону України, народних традицій і звичаїв на сучасний розвиток народних промислів і ремесел.

Нагадаємо, свято проходить вже шостий рік поспіль, під відкритим небом, за участі народних майстрів, майстрів виробничого навчання, викладачів, учнів професійно-технічних навчальних закладів м. Львова та Львівської області.

Початок о 13:00.