Вантажівка в’їхала в потяг “Львів-Сокаль”

Львів. 23 вересня. УНІАН. 22 вересня близько 9.55 на автодорозі Ременів – Старий Яричів на залізничному переїзді сталася ДТП, у якій травми отримав 52-річний житель села Дернів Кам’янко-Бузького району.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, 52-річний водій сідлового тягача «Рено Преміум» з напівпричепом «Шмітц» порушив правила проїзду через залізничний переїзд, поїхав на заборонений сигнал світлофора, заборонений звуковий сигнал, унаслідок чого скоїв зіткнення з дизель-потягом «ДРІА-215» сполученням «Львів-Сокаль» під керуванням 51-річного жителя села Стоянів Радехівського району.

Унаслідок зіткнення водій вантажного автомобіля отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізовано у лікарню швидкої медичної допомоги міста Львова.