У Львові СБУ викрила контрабанду “жучків”

Львів. 23 вересня. УНІАН. У Львові СБУ викрила три факти контрабандного постачання в Україну технічних засобів негласного отримання інформації, закамуфльованих під звичайні побутові предмети. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Встановлено, що зловмисники замовляли спеціальні технічні засоби через мережу Інтернет та одержували їх за допомогою поштових відправлень.

Співробітники СБУ затримали трьох мешканців Львова відразу після одержання ними бандеролей з-за кордону. У правопорушників вилучено більше десяти спеціальних технічних пристроїв (засобів аудіо- та відео контролю, закамуфльованих під наручні годинники, кулькові ручки, брелки від автосигналізації), які відповідно до висновків експертизи належать до технічних засобів негласного отримання інформації та не можуть перебувати у власності громадян.

Слідчим відділом УСБУ у Львівській області стосовно кожного із вказаних зловмисників порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.1 ст.201 (контрабанда) та ч.1 ст.359 (незаконне придбання, збут та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.