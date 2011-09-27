У фестивалі «Бабине літо» взяло участь 15 команд

Львів. 27 вересня. УНІАН. 24-25 вересня на території Яворівського національного природного парку у відпочинковій зоні с. Верещиця відбувся XІІІ Молодіжний фестиваль туристичної пісні «Бабине літо».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, у фестивалі взяли участь представники 15 команд із різних навчальних закладів Львівщини та Рівненщини, в тому числі молодіжна команда з Республіки Польща.

Цьогоріч фестиваль зібрав найбільшу кількість учасників у порівнянні з минулорічними дійствами, що свідчить про зростання інтересу до екологічного туризму та підвищення свідомості молодого покоління.

Метою проведення фестивалю було підвищення престижу української туристичної пісні серед студентської молоді, сприяння розвитку молодіжного, активного, екологічного видів туризму та популяризація туристичного потенціалу Львівщини.

Непересічним елементом заходу стало розпалювання дружньої ватри, різноманітні жартівливі конкурси та забави, а також екскурсія територією Яворівського НПП.