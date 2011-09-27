На стадіоні до Євро-2012 розстелили футбольне поле. Фото

Львів. 27 вересня. УНІАН. 25 вересня на львівській арені Євро-2012 завершили влаштування покриття футбольного поля. Улаштовувати газон почали в середині вересня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державному підприємстві «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

За словами директора з будівництва стадіону ДП «Західінфрапроект» Володимира Карпяка, «Час експлуатації спортивного газону досить тривалий, тому до нього пред'являються особливі, підвищені вимоги - він повинен витримувати великі фізичні навантаження, бути максимально рівномірним і однорідним».

Через специфічне призначення особлива увага при створенні футбольного газону приділялася підготовці поверхні. Рулонний газон вимагає хороших меліоративних властивостей: у вологу погоду на ньому не повинно бути калюж і бруду. Крім особливого складу трав під газон обов'язково потрібен дренаж, а також необхідне дотримання спеціальних агротехнічних прийомів. Рулони газону укладають поверх кількох шарів щебеню, гравію, піску та рослинного шару ґрунту, покладених на дренаж, ретельно вирівнюють і ущільнюють катками, потім вносять мінеральні добрива. Крім того, влаштовують систему підігріву поля.

Спортивні газони вимагають систематичного догляду. Їх косять приблизно раз на п'ять днів, підтримуючи на висоті 2,5-3 см. «Для росту трави і за сприятливих погодних умов, поле поливають двічі або тричі на тиждень», - зазначив Володимир Карпяк.