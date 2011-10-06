На тренувальній базі «Скіф» встановили 1689 крісел

Львів. 6 жовтня. УНІАН. У Львові на тренувальній базі «Скіф» будівельники закінчили монтаж глядацьких крісел на відкритих трибунах. Завершальні роботи з їхнього встановлення планують виконати до кінця жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові», на сьогодні фахівці вже змонтували 1689 крісел червоного кольору.

Водночас тривають і внутрішні оздоблювальні роботи в корпусі загального призначення. «На даний момент робітники здійснюють малярні роботи, встановлюють внутрішні двері, стелять плитку, здійснюють підшивку стель», - зазначив керівник проекту з будівництва тренувальної бази «Скіф» ДП «Західінфрапроект» Степан Свінціцький.

На сьогодні, готовність адміністративної будівлі сягнула 73%. Найближчим часом фахівці планують розпочати влаштовувати алюмінієвий фасад даного корпусу, також встановлюватимуть вежі освітлення і табло.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2009 року стадіон “Скіф” було внесено до переліку об’єктів, які готують до проведення Євро-2012. Його використовуватимуть як тренувальну базу.