За добу виявлено два фальшивих водійських посвідчення

Львів. 7 жовтня. УНІАН. У Львівській області інспектори дорожньо-патрульної служби ДАІ під час перевірки документів виявили два водійські посвідчення, які згідно експертизи виявились підробленими.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УДАІ у Львівській області.

Так, у с. Станіславчик Бродівського району інспектори ДАІ зупинили автомобіль «ВАЗ-21093», яким керував 39-річний житель Радехівського району. При перевірці документів виявилось, що посвідчення водія є підробленими, що й підтвердила експертиза.



Аналогічний випадок трапився в с. Зимна Вода Пустомитівського району. Під час огляду документів у мешканця Львова, що керував автомобілем «Форд-Транзит», було виявлено водійське посвідчення, яке при перевірці експертизи виявилося підробленим.