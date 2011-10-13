У Львові відбудеться чемпіонат України з велоспорту на треку

Триватимуть 4 дні

Львів. 13 жовтня. УНІАН. 15-19 жовтня у Львові відбудеться чемпіонат України з велосипедного спорту на треку – багатоденна гонка (юніори, юніорки 1993-94 рр. н.) та всеукраїнські змагання (юнаки, дівчата 1995-96 рр. н.). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. У змаганнях братимуть участь понад 150 учасників з 12 областей України. Суддя змагань – суддя національної категорії Андріан Керницький (м. Жовква). Урочисте відкриття змагань заплановано о 15.30 15 жовтня.

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