Цимбалюк очікує збільшення іноземних інвестицій

Львів. 17 жовтня. УНІАН. У Львівській області є велика кількість іноземних фірм із відомими світовими брендами, але ми очікуємо, що після проведення XI Міжнародного економічного форуму їх кількість буде збільшена. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Зараз ми працюємо над реалізацією конкретних проектів спільно із відомими світовими брендами. Я переконаний, що деякі із них будуть реалізовані вже навіть у цьому році», - сказав Михайло Цимбалюк.

«Звичайно, що ми як влада хотіли б, щоб їх ставало все більше, тому що нас цікавить прозорість ведення бізнесу, створення нових робочих місць, надходження у бюджет і я хочу наголосити, що саме структури із іноземним капіталом демонструють сьогодні і відкритість, і прозорість, зокрема у виплаті зарплати», - сказав голова ОДА.